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MSB'den açıklaması! Görüşmeler yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerinin İdlib ile ilgili bakanlıkta devam eden üçüncü gün görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Görüşmelere yarın da devam edilecek.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 17:37 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! Görüşmeler yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığından Türk ve Rus askeri heyetlerinin görüşmesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

YARIN DA DEVAM EDİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerin Millî Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." denildi.

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MSB'den son dakika açıklaması! Görüşmeler yarın da devam edecek
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