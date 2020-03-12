MSB'den son dakika açıklaması! Görüşmeler yarın da devam edecek

Milli Savunma Bakanlığından Türk ve Rus askeri heyetlerinin görüşmesiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

YARIN DA DEVAM EDİLECEK

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerin Millî Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." denildi.

Türk ve Rus askeri heyetlerin Millî Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020