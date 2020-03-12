Paniğe gerek yok her şey kontrol altında

Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla dün Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından üç bakan ortak açıklama yaptı. Bakan Koca, kirli bilgiye kanılmaması ve her şeyin kontrol altında olduğuna yönelik yaptığı değerlendirmede, medyaya da sorumluluk düştüğünü hatırlattı. Bakan Koca, "Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni koronavirüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor" ifadelerini kullanırken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Önceliğimiz halkın sağlığı ve makul bir fiyat üzerinden alışverişlerini yapması" değerlendirmesinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptıkları açıklamalar şöyle:

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan toplantı sonrası beklenen flaş koronavirüs açıklaması "Şimdi yapmamız gereken..." |Video

ULUSAL MÜCADELE VERECEĞİZ: Sağlık Bakanı Koca: Dün bir pozitif vakayla karşılaştık, bir veya birkaç vaka salgın değildir. Ben dün de ifade etmiştim, daha detaylı bilgi verebilirdim ama şu süreçte vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Kişisel mahremiyeti gözetmek zorundayız. Aileyle, temaslı kişilere karşı tedbirlerin alındığını söylemek istiyorum. Şimdi yapmamız gereken tedbirler doğrultusunda hayatımızı bir düzene sokmaktır. Ulusal bir mücadele vereceğiz. Kaygıları gideren bir yaklaşımda olalım. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Mücadeleyi hep birlikte, vatandaşlarımızla birlikte vereceğimizi, panik içinde olmamamız gerektiğini söylüyorum.

65 YAŞ ÜSTÜ DIŞARI ÇIKMASIN: Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, çıkarlarsa maske kullanmalarını ve evlerini havalandırmalarını söylüyoruz. Biz bu salgının yayılmasını önleyeceğimiz durumunda başarılı oluruz. Risk taşıyan hasta grubunda ciddi ölümlere yol açtığını, 60-65 yaş üstünün mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını belirtmek istiyoruz. Yaşlılarımızın, 65 yaş üstü özellikle dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yurt dışından gelenlerin yaşlılarla temasa geçmemesini öneriyoruz.

KİŞİSEL EŞYA UYARISI: Hiçbir kişisel eşyamızı ortak kullanmayalım. Uyku düzenimize dikkat edelim. Bu enfeksiyonun önümüzdeki en fazla 2 aylık süreci bizim için son derece önemli. Bu dönemde alacağımız kararlar ertelemeye yönelik olmalı. Kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaş ile yöneterek götürelim istiyoruz.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında üç bakandan ortak açıklama | Video

MAKUL FİYATLARLA MASKEYE ULAŞILACAK: Ticaret Bakanı Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Ticaret Bakanlığı olarak 2193 firmamızı denetime aldık 2641 ürünü denetledik 2180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız. Fuarlar önemli, özellikle yurt dışındaki fuarlar. Bu fuarları erteleme kararı aldık.

AZ TURİSTİN GELMESİ DAHA SAĞLIKLI: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyasla daha az turistin gelmesini sağlamanın sağlıklı çözüm olacağına karar verdik. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde. Oteller sezon açılışı mart değil nisan sonunda yapmalı. Aynı bölgede 3 ya da 4 oteli olanlar sadece bir tanesini açacak.



OKUL TATİLİ GÜNDEME GELMEDİ

Bakan Koca: Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler.



ÜNIVERSİTELERDE KORONAVİRÜS TATİLİ

Türkiye'deki birçok üniversite koronavirüs tehdidi nedeniyle, mart sonu nisan başı yapılan bahar tatilini öne çekip kampuslarını eğitim-öğretime kapattı. Eğitim-öğretime ara veren ilk üniversite Kadir Has Üniversitesi oldu. MEF Üniversitesi ise bir süreliğine online eğitime geçtiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi, "Bahar Tatili"ni hem erken tarihe çekti, hem de süreyi 1 hafta uzattı. Milli Eğitim Bakanlığı, yurtdışında yapılacak açık öğretim kurumları ikinci dönem sınavlarını erteledi. Ceyda KARAASLAN



MANİPÜLASYONA SORUŞTURMA

İstanbul Başsavcılığı, koronavirüsle ilgili sosyal medyadan asılsız ve provokatif bilgi yayanlara yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyette maksatlı yayın, yalan haberler hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Fatih ULAŞ / SABAH