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: 'dan yeni açıklaması!

'dan 'le ilgili yeni bir açıklaması geldi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 14:00 ABONE OL
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni Coronavirüs açıklaması!

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin paylaşımda bulundu.

Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendireme yapan Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner." ifadelerine yer verdi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması | Video

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni Coronavirüs açıklaması!
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