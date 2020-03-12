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Sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor! önlemleri sıklaştırıldı

Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar gün gün artıyor. 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'deki Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 11:41 ABONE OL
Sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor! Koronavirüs önlemleri sıklaştırıldı

UMKE ekiplerince Pazarkule-Kastanies Sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 14'üncü gününe giren sığınmacıların vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülüyor.

HER GÜN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Hem çevre hem de halk sağlığı ile ilgili hususlara büyük özen gösterildiğini belirten Kalkan, "Ekiplerimiz sahayı düzenli şekilde her gün dezenfekte ediyor. Bunlara ilaveten çadırlarda kalan sığınmacılardan ateşi yüksek olabilecek hastalar var mı yok mu anlamında kontrolü UMKE ekiplerimiz yürütmekte. Ayrıca sığınmacıların beklediği alanda aşılama ve poliklinik hizmetleri çalışmalarımız yapılmaktadır." diye konuştu.

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Sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor! Koronavirüs önlemleri sıklaştırıldı
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