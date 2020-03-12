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Son Dakika Haber: 'den flaş karar! O tarihe kadar okullar...

Son Dakika Haberi: Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemi ile Cumhurbaşkanı 'nın başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası koronavirüse karşı alınan önlem açıklandı. Bu önlemler kapsamında 22 Mart tarihine kadar eğitime ara verildiği açıklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 14:47 ABONE OL
Son Dakika Haber: KKTC'den flaş karar! O tarihe kadar okullar...

KKTC Bakanlar Kurulu, korona virüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında olağanüstü toplandı. KKTC Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları şöyle sıraladı:

Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Mart tarihine kadar kapatma kararı alındı. Birleşmiş Milletler bilgilendirildi ve 3 geçiş kapısı açık kalacak.
İtalya, İran, Irak, Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Danimarka, İsveç, Singapur, Katar, Bahreyn ve Avustralya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişi yasaklandı. Muhaceret izinleri olanlar girecek, girebilenler 14 gün evde gözlem altında tutulacak. Uygulama 1 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak.

OKULLAR 22 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ

22 Mart tarihine kadar tüm eğitim kurumları, sinema, tiyatro ve bunun toplantılar tatil edildi. Yabacıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durduruldu.

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Son Dakika Haber: KKTC'den flaş karar! O tarihe kadar okullar...
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