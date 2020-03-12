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Son dakika: 'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi: 3 etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında operasyonların tüm hızıyla ettiği bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika bilgisine göre TSK tarafından Kuzey Irak'ta Metina ve Gara bölgelerine hava operasyonu düzenlendi. Yapılan hava operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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