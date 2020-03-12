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Son dakika: çıkacaklar dikkat! 'de yayımlandı

Son dakika gelen bilgilere göre Kamu görevlilerinin çıkışlarının durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, 'de yayımlandı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 06:49 ABONE OL
Son dakika: Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 (koronavirüs) salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

YENİ TEDBİRLER İLE...

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."

Genelgede, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu belirtilerek, "Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruşlarında bakan; mahalli idarelerde (bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacaktır" denildi.

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Son dakika: Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
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