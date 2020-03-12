Tedbirler arttı, temas azaldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamasının ardından önlemler artırıldı. TBMM'de kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı. Vatandaşlar da kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma metro, metrobüs, vapur, dolmuş ve halk otobüslerini kullanan vatandaşlar önce maske ve temastan kaçınarak kendilerince önlemler aldı. Toplantıların yapıldığı salonlarda da özellikle dezenfekte maddesi ve kolonya ile tedbirlerin alınması dikkati çekti. Ayrıca kolonya ve dezenfaktan gibi hijyen malzemelerine büyük talep oldu. Vatandaşlar şunları söyledi:
Ümit Yaman (Öğrenci):
Vaka açıklanana kadar maske kullanmıyordum. Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra tedbir amaçlı maske takıp metroyu kullanırken etrafa temastan kaçındım.
Ümit Özyürek (Satış Temsilcisi):
İsviçre'den eşim Tuğba ve kızım Açelya ile birlikte geldim. İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de yoğun önlemler alınıyor. Bu iş ihmale gelmez.
Elif Taşdelen (Çalışan):
Maske takmasam dahi dezenfektan kullanıyorum. Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi tokalaşmıyoruz. Fazla temasta bulunmuyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Gerekirse maske kullanacağız.
Gürol Aşık (30-İşçi)
Bakanımızın açıklamalarını dinledim. Yanımızda kolonyayla geziyoruz.
Pelinsu Yılmazkan (24-Öğrenci):
Sürekli ellerimi yıkıyorum. İnsan daha çok yıkama ihtiyacı hissediyor doğal olarak.