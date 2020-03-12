Tedbirler arttı, temas azaldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığını açıklamasının ardından önlemler artırıldı. TBMM'de kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı. Vatandaşlar da kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma metro, metrobüs, vapur, dolmuş ve halk otobüslerini kullanan vatandaşlar önce maske ve temastan kaçınarak kendilerince önlemler aldı. Toplantıların yapıldığı salonlarda da özellikle dezenfekte maddesi ve kolonya ile tedbirlerin alınması dikkati çekti. Ayrıca kolonya ve dezenfaktan gibi hijyen malzemelerine büyük talep oldu. Vatandaşlar şunları söyledi:Vaka açıklanana kadar maske kullanmıyordum. Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra tedbir amaçlı maske takıp metroyu kullanırken etrafa temastan kaçındım.İsviçre'den eşim Tuğba ve kızım Açelya ile birlikte geldim. İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de yoğun önlemler alınıyor. Bu iş ihmale gelmez.Maske takmasam dahi dezenfektan kullanıyorum. Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi tokalaşmıyoruz. Fazla temasta bulunmuyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Gerekirse maske kullanacağız.Bakanımızın açıklamalarını dinledim. Yanımızda kolonyayla geziyoruz.Sürekli ellerimi yıkıyorum. İnsan daha çok yıkama ihtiyacı hissediyor doğal olarak.

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