Tüm okullar, oteller dezenfekte ediliyor

NEVŞEHİR: Kapadokya bölgesinde, turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda ve turistik tesislerde ilaçlama çalışması yapılıyor. Ürgüp Belediyesi, peribacalarının çevresindeki gezinti alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

ÇANAKKALE: Kent genelindeki 367 okul, Yenice ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin ürettiği özel dezenfeksiyon ürünleriyle ilaçlandı.

ANTALYA: Tüm sağlık ve güvenlik çalışanları el yıkama ve dezenfekte konusunda uyarıldı. 120 bin turizm çalışanı da koronavirüs konusunda bilgilendirilip eğitimden geçirildi. İl Milli Eğitim kent merkezi ve 19 ilçede okul ile kurumlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.

EDİRNE: Otobüsler profesyonel hijyen ekiplerince ilaçlandı. Camiler dezenfekte edildi.

HAKKÂRİ: Yüksekova'da bazı kişilerin maske ile dolaştığı, özellikle taksicilerin maske takarak görev yaptığı gözlendi.

GAZİANTEP: Kentteki okullarda ders başı yapılmadan önce öğrencilere virüse karşı korunma ve temizlik alışkanlıkları hakkında bilgiler verildi. Bazı camilerde ortak kullanılan tespihler kaldırıldı.

İZMİR: Metro, tramvay ve otobüslerde devam eden rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra virüslere ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması da başlatıldı. İlk etapta 182 metro aracı ve 38 tramvay aracından oluşan 220 araçlık filoda temizlik çalışmaları sonrası ilaçlama yapıldı.

YOZGAT: Genel kullanıma açık lavabo ve tuvaletler başta olmak üzere halk otobüsleri ekipler tarafından dezenfekte edildi.

ADANA: 3-12 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bu yıl yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.



Alp KÖRÜKÇÜ - Ümit Erkan DEMİRCAN - Erdoğan ÖZTÜRK - Furkan YAZICI - Mehmet BONCUK - Murat KARAMAN - Bora ERDEM - Tarık YILMAZ - Ali FAİK ATAY - Ali ALTUNTAŞ - Rıdvan UYSAL / SABAH

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