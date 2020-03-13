11 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Diğer taraftan Siirt'te, jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Kapan- 7 Garisa' operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 17 sığınak, tahrip edildi. Sığınaklarda 2 el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçti. Sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.ANKARA-/ SABAH