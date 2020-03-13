15 Temmuz anıtı törenle açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olan TBMM'de yaptırılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı" yapılan törenler açıldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz akşamı Meclis'e üç bomba düştüğünü hatırlatarak "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası" dedi.Şentop, açılış için 12 Mart tarihini "12 Mart muhtırasının ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümleri nedeniyle seçtiklerini belirtti.Anıt, 15 Temmuz akşamı ilk bombanın düştüğü alana yaptırıldı. Bombalanan yer camlarla kaplandı. Şentop törene buraya karanfil bırakarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.Açılışı yapılan anıtın bir yüzünde TBMM'yi temsil eden sembolü ve onun ışıklarının etrafa yayıldığını gösteren kabartmalar yer aldı. Diğer yüzlere ise 15 Temmuz akşamı şehit olanların isimleri yazıldı. Törene çağrılan şehit ailelerinin çocuklarının isimlerini okşaması, karanfiller koyması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Törene AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti temsilcilerinin yanısıra eski Meclis Başkanları da katıldı.

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