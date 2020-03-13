CHP’li belediye engelli Kadir Can’ı işten attı

Antalya'da önce sürgüne gönderilen sonra da işten çıkartıldığı için zulme kalbi dayanamayıp yaşama veda eden ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray'ın acısı dinmeden CHP'li Büyükşehir Belediye yönetimi bu kez de bir engelli çalışanının işine son verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan engelli Kadir Can Avcı, kendini darp eden iş arkadaşından şikâyetçi olunca işten atıldı.CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 5 yıldır çalışan yüzde 50 zihinsel, yüzde 14 fiziksel engelli 26 yaşındaki Kadir Can Avcı, iş arkadaşlarının kendisini videoya çekip darp ettiği gerekçesi ile doktor raporu aldı ve şikâyetçi olmuştu. Darp olayının yaşanmasının ardından oğluyla birlikte belediyeye gittiğini söyleyen baba Kadir Avcı, İnsan Kaynakları yetkililerinin "Biz bunu aramızda halledelim siz büyütmeyin" dediğini ileri sürdü.Yaşanan olayla ilgili engelli Kadir Can Avcı'ya ilk kucak açan ise grevde olan Hizmet İş Sendikası açtı. Sendikanın Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, "Tahkir edici bu olayı savcılığa götürünce ne yazık ki Böcek yönetimi darp edilen engelli kardeşimizin yanında olmak ve ona sahip çıkmak yerine onun iş akdini fesih etmiştir. Bu yapılan insanlığa yönelik bir suçtur" dedi.Geçtiğimiz hafta da mobing ve sürgüne kalbi dayanamayan ASMEK Koordinatörü Alev Aslangiray kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ