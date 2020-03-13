Corona virüsüyle topyekün mücadele! Tüm okullar tatil maçlar seyircisiz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen hafta 8 bakanın katılımıyla yapılan dar kapsamlı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında koronavirüse karşı alınacak tedbirleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de geniş katılımlı bir zirve düzenledi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, Erdoğan'ın doktoru Burak Ayçay ile Kardiyolog Erhan Saraçoğlu da katıldı. Yaklaşık 5 saat süren zirvenin ardından, alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı:

Son dakika! Okullar tatil edildi! 16 Mart'tan itibaren okullar tatil edildi! | Video

* Küresel bir salgın haline gelen bu koronavirüse karşı Türkiye olarak bugüne kadar etkin ve başarılı bir mücadele verdik. Salgınla mücadelenin sağlık, eğitim, ulaşım, turizm, ekonomi, savunma ve diğer tüm alanlarda başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşlarımızın burada aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan, yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte atlatmamız büyük önem arz etmektedir.

* Cumhurbaşkanımız başkanlığında bu tedbirler paketinde bir dizi karar alındı. Öncelikle ilk-orta-lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacak.

* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle, internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız güzel, kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu da bir hafta olarak planlandı. Altyapısı hazırladı, detayları paylaşılacak.

* 16 Mart tarihiden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz tatil edilecek.

* Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor Bakanımız, Futbol Federasyonu ve ilgili birimlerle görüşecek. Tabi ki bunun bu hafta sonu itibariyle başlaması önem arz ediyor.

Son dakika! Maçlar seyircisiz oynanacak! | Video

REHAVET VE PANİĞE GEÇİT YOK

* Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışı izne tabi olacak.

* Tavsiyemiz fevkalade bir durum sözkonusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurtdışı seyahatlerini bir müddet ertelemeleri yönündedir. Yurtdışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir.

* Bu süreci elbirliğiyle ne rehavete, ne paniğe kapılmadan inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz. Dünyadaki tabloya baktığınız zaman şu ana kadar Türkiye'de alınan tedbirlerin son derece etkili olduğunu netice verdiğini görüyoruz. Yine bu kararlılıkla hayatımızda bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz. Burada kamu yanında vatandaşlarımızın, genci, yaşlısı, öğrencisi, işçisi bu tavsiyeleri titiz bir şekilde hayata geçirmeleri, dikkat etmeleri son derece önem arz ediyor.

* (Pozitif sonuç çıkan kişinin durumu) Sağlık durumu iyi. Etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili herhangi bir sorun sözkonusu değil. Yapılan testler sonucunda sadece bir kişide pozitif olarak çıktı.

* (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Yurtdışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

* (İstanbul'daki zirve) Şu anda bir değişiklik yok. Salı günü Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel ve Macron ile bir zirve toplantısı olacak.