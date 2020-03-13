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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan virüs açıklaması: ile ilgili...

haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. 3 bakan toplantıda alınan kararları canlı yayında kamuoyuna duyurdu. Sağlık Bakanı Koca sağlık alanında alınan önlemleri açıkladı. İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler

Giriş Tarihi: 13.3.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 19:13 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Koronavirüs ile ilgili...

Coronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, Türkiye önlemlerini sürdürüyor. 2 vaka ile salgından uzak durmayı başaran Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde Bilim Kurulu toplantılarına devam etti. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan önemli kararlar kamuoyuna duyurulurken, bu sabah saat 10.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameralar karşısına geçti. Canlı yayında alınan kararlar tüm Türkiye'ye duyuruldu

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları

Yayılımın olası sınırlarını biliyoruz

Tedirgin olmamalıyız sağduyulu olmalıyız

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kronik hastalığı olan kamu çalışanı kolay izne çıkabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

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Bu dönemde vatandaşlarımızdan yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz

Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı

Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz

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İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın da hastaneye tekrardan başvurmadan bu konuyla ilgili aile bakanlığıyla da görüşüldü.

Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk

4-5 haftanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum

Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var.

"Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Koronavirüs ile ilgili...
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