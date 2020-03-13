Dün NYT bugün BBC! ABD medyasından kirli algı!

TÜRKİYE FOTOĞRAFIYLA SERVİS ETTİLER!

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.

ABD merkezli New York Times, dün internet sitesinde "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" başlıklı haberinde, Türkiye yasağa dahil olmamasına rağmen, Türkiye'den iki adet fotoğraf kullandı.

Fotoğraflardan biri İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii'nin sterilizasyon çalışmalarını yansıtıyor. Türk bayrağının belli olduğu bir diğer fotoğraf ise Taksim Meydanı'ndan. Haber sitesinin manşetinde kullanılan skandal iki fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet, "ABD Avrupa'yı koronavirüs nedeniyle yasakladı. Türkiye, yasaklı ülkeler listesinde dahi yok. Ancak başlığın altındaki fotoğraflar Türkiye'den. Böylesi durumlarda nedense bir anda Avrupalı oluyoruz" dedi.

ABD basınından kirli algı operasyonu | Video