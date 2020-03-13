Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dün NYT bugün BBC! ABD medyasından kirli algı!

Dün NYT bugün BBC! ABD medyasından kirli algı!

'ın ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını Türkiye fotoğrafıyla servis etmesinin ardından bugün de aynı skandala BBC imza attı. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 12:32 ABONE OL
Dün NYT bugün BBC! ABD medyasından kirli algı!

TÜRKİYE FOTOĞRAFIYLA SERVİS ETTİLER!

Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. BBC, canlı anlatım sayfasında bu haberde skandala imza atarak Türkiye fotoğrafı kullandı.

ABD merkezli New York Times, dün internet sitesinde "Trump, Avrupa'dan seyahati 30 gün boyunca askıya aldı" başlıklı haberinde, Türkiye yasağa dahil olmamasına rağmen, Türkiye'den iki adet fotoğraf kullandı.

Fotoğraflardan biri İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii'nin sterilizasyon çalışmalarını yansıtıyor. Türk bayrağının belli olduğu bir diğer fotoğraf ise Taksim Meydanı'ndan. Haber sitesinin manşetinde kullanılan skandal iki fotoğraf sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülnur Aybet, "ABD Avrupa'yı koronavirüs nedeniyle yasakladı. Türkiye, yasaklı ülkeler listesinde dahi yok. Ancak başlığın altındaki fotoğraflar Türkiye'den. Böylesi durumlarda nedense bir anda Avrupalı oluyoruz" dedi.

ABD basınından kirli algı operasyonu | Video

Son dakika haberleri | Türkiye'den sert tepki gelmişti... New York Times o fotoğrafları kaldırdı

ABD basınından kirli algı operasyonu! Listede Türkiye olmamasına rağmen...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dün NYT bugün BBC! ABD medyasından kirli algı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA