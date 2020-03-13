Fahrettin Koca: İki ay direnelim yaza etkisi azalır

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından attığı tweet'te "Koronavirüse karşı 2 ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor" dedi. Bakan Koca'nın tespiti şöyle: "Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner."Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsün yayılmasına karşı gösterdiği başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. Yerli kite 10 ülkeden 300 bin talep geldi. Virüsün tespitini 90-120 dakika içinde yapabilen yerli kiti talep eden ülkeler arasında Japonya, Vietnam, Katar, Kuveyt, Özbekistan, Libya, Cibuti, Türkmenistan, Azerbaycan ve Özbekistan yer alıyor. Yerli kiti en çok talep eden ülkeler arasında Çin ve İran'ın 50 bin talep gerçekleştirmesi dikkat çekiyor. Aralarında ABD, İngiltere, İtalya, Çin ve İran'ın da olduğu 27 ülke ise büyükelçilikleri aracılığıyla malzeme yardımı ile ortak çalışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı için Türkiye'den işbirliği talebinde bulundu.