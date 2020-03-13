FETÖ sanıklarına ceza yağdı

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Üsküdar'da bir evde toplantı yapan FETÖ üyelerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 5 sanığı 'örgüt üyeliği' suçundan, 1 sanığı ise 'örgüte yardım etmek' suçundan hapis cezasına çarptırdı.Sanıklar, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Üsküdar'da bir evde toplantı yaptıklarına ilişkin ihbar üzerine gözaltına alınmıştı. Haklarında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açılan 6 sanığın yargılandığı İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık Ömer Bilgiç 8 yıl 3 ay, Serhat Yazar 3 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet İlhan, Çelebi Kayaer, Ahmet Kolakoğlu ve Hüseyin Yorulmaz'ı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.