İnternet ve TV’den telafi eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte ders ortamını evlere taşıyacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını bir kez daha hatırlatmak isteriz."Selçuk, uzaktan eğitimin, mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden olacağını da söyledi. Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:"İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler."Öğretmenlerin ara tatilde evlerinde olmasını beklediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz. Bakanlığa bağlı tüm ana sınıflar ve kreşler için de tatil söz konusu. (ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) Bir iptal söz konusu değil, bu sınavlar yapılacak" dedi.

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