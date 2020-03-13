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’da yapılması planlanan 4’lü zirve corona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans ile yapılacak

’da yapılması planlanan -Almanya-İngiltere-Fransa liderlerinin katılacağı Suriye-İdlib-Mülteciler konulu 4’lü Zirve, Türkiye’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans ile yapılacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 21:40 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 22:12 ABONE OL
İstanbul’da yapılması planlanan 4’lü zirve corona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans ile yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.

İstanbul'da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.

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İstanbul’da yapılması planlanan 4’lü zirve corona virüs tedbirleri kapsamında telekonferans ile yapılacak
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