Meclis’te corona için seferberlik!

IŞIK-Evrin

GÜVENDİK-Burak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasi partiler önlem alıyor.Meclis her gün dezenfekte edilirken, AK Parti Kızılcahamam, MHP Antalya kampını iptal etti. CHP'de de bu ayın sonunda yapılması düşünülen Büyük Kurultay'ın ertelenip ertelenmemesi konusunda parti meclisi yetki verdi. Geçen günlerde koridorlara belli aralıklar ile eller için dezenfektan koyan Meclis, ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte önlemlerini arttırdı. Bu kapsamda, Halkla İlişkiler Binası ile hemen yanındaki ziyaretçi kabul salonunun bulunduğu bina, Meclis'in giriş kapıları, Genel Kurul Salonu ve bunun bulunduğu ana binada da dezenfektan çalışmaları gün boyu devam etti. TBMM'nin üç ana giriş kapıları olan Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapılarına termal kameralar konulacak. TBMM'ye giriş yapacak tüm vatandaşların ateşleri ölçülecek.TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekillerine bir yazı göndererek uyarılarda bulundu. Şentop, milletvekillerinden zorunlu olmayan yurt dışı seyahatlerini ertelemelerini ve yurt dışından giriş yapanların da 14 gün Meclis çalışmalarına katılmamalarını istedi.Bu arada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış iznine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeyle tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durduruldu. Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi. Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Ayrıca insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.Koronavirüs ile topyekün mücadele kapsamında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle Türkiye genelinde binlerce üniversite öğrencisi memleketlerine gidebilmek için yollara düştü. Seyahat firmalarının internet sitelerinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine yetişemeyen otobüs firmaları, pek çok şehre ek sefer koydu.ANKARA