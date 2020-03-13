Mektebim Koleji dersleri sanal sınıflarda işleyecek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde onlarca kampüsü bulunan Mektebim Koleji, okulların koronavirüsle mücadele kapsamıda kapalı tutulacağı dönemde uzaktan eğitim yapacak.Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, okullarında derslerin teknolojinin sağladığı imkânlarla devam edeceğini ve sanal sınıflarla derslerin kaldığı yerden süreceği bilgisini verdi.Özkök, "Özellikle ulusal sınav hazırlık grubundaki öğrencilerimizin ders kaybına uğramamaları için uzun süredir yürütülen tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Rutin ders akışının yanı sıra premium dersler kapsamında bölüm başkanlarımız genel tekrar dersleri yapacaktır. Rehber ve psikolojik danışmanlarımız bilgilendirme yapılarak, süreç desteklenecektir. Detaylar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.Özkök, Mektebim Koleji'nin tüm kampüslerinin de düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, "Ayrıca bilgilendirme yapılmakta, okulumuzun tüm personeli bu konuda hassasiyetle çalışmaktadır" dedi