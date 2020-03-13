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Son dakika: 'da coronavirüs önlemi!

: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. (Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 13:08 ABONE OL
Son dakika: TSK'da coronavirüs önlemi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında; "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Bakanlık, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ise, "Tüm askeri birimlerde termal kamera denetimi olacak, sınırdaki personellere virüs koruyucu kıyafet verilecek." dedi.

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Son dakika: TSK'da coronavirüs önlemi!
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