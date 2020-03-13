Onlar umut oldu bizler de güleceğiz

DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 192'nci gününe girdi. Bekleyişini sürdüren annelerden Gevez Erdinç, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Erdinç, çocuklarına kavuşmayı beklediklerini vurgulayarak, " Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelenler güvenlik güçlerine teslim olup, ailesine kavuştu. Bize umut oldular. İnşallah bizlerin de yüzü gülecek. Oğlum gelmeden eylemden vazgeçmem. Devletimize, bayrağımıza, toprağımıza kurban oluruz. İnşallah dağdaki herkes beni duyar ve gelip devletine, toprağına, bayrağına teslim olur." dedi. Hamdiye Arslan da oğlu için oturma eylemi yaptığını, oğlundan bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti. Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Arslan, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Buradan gitmiyorum. Oğlumu alana kadar burada bekleyeceğim." diye konuştu.