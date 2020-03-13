Resulayn’da bombalı saldırı: 1 şehit

HATAY NAMAZ VAKİTLERİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinin Tel Halaf bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş şehit oldu, 4 yerel poliste yaralandı. Yaralılar Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un şehitlik haberini alan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit Buluş, Hacı Meryem İşcan Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.