Skandal paylaşım

BUGÜN NELER OLDU

ABD'li basın kuruluşu New York Times, Avrupa uçuşlarının askıya alınması haberini uçuş listesi yasağında bile olmayan Türkiye'nin fotoğrafıyla paylaştı. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısının 32'ye yükselmesi üzerine yeni tedbirler alındı. Başkan Trump, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıkladı. Ülke basını bu gelişmeyi hızla okuyucularıyla paylaşırken New York Times gazetesi, haberi uçuş yasağı listesine dahil olmayan Türkiye'nin fotoğraflarıyla verdi. Gazetenin internet sitesinde yer alan "ABD, Avrupa'dan çoğu seyahati askıya aldı" başlıklı haberdeki fotoğrafta İstanbul'dan bir cami kullanıldı. Kirli bir operasyona başvuran gazete, Türkiye'de salgın varmış havası oluşturmaya çalıştı. Duruma sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Koronavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.