Bakan Cahit Turan'dan son dakika Corona virüs açıklaması geldi! 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığımız süreci çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Alınan tedbirlerle bir taraftan ülkemizi bu salgından koruma imkanı elde ederken öte yandan da soğuk kanlı bir şekilde tedbirler zamanında alınarak süreç yönetiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da Bilim Kurulu'nun önerileri, Sağlık Bakanlığımızın kararlarının uygulanmasıyla birçok tedbirler aldık. Yüksek Hızlı Trenlerimiz, konvansiyonel trenlerimiz, Marmaray gibi ulaşım araçlarında gerekli dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmakta. Sıkça temas edilen yerler ovularak dezenfekte edilmektedir.Otobüs firmalarımıza, otobüslerin mola verdiği duraklarda işletmeleri her türlü tedbiri almak için bilgilendirdik. Otogarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Ankara-İstanbul-İstanbul-Ankara YTH'de 13-14-15 Mart ilave seferler koyduk. YHT hatları ve bölgesel trenlerde 14 bin 350 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk. Havayolu taşımacılığında koronavirüs nedeniyle 3 Şubat itibarıyla Çin'le, 23 Şubat'tan itibaren İran, Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik. Halen bu ülkelerden ülkemize uçuş yapılmamakta olup sadece kendi ülkelerine dönmemek üzere uçakların boş gelmektedir.

İTALYA, HOLLANDA, İSPANYA, ALMANYA, FRANSA DAHİL 9 ÜLKEYE SEFERLER 17 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa dahil seferler durduruldu. Deniz taşımacılığında liman pencere sistemine göre ülkemiz limanlarına gelen gemiler tarafından yapılan sağlık bildirimleri yapılarak risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.



KARAYOLU TRAFİĞİNİ GÜRCİSTAN'A KAYDIRDIK

Karayolu taşımacılığında ülkemizle İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri durdurulmuştur. Ticaretin aksamaması için İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığını Gürcistan'a kaydırdık. Demir yolu taşımacılığında ise İran sınır kapımız Kapıköy 23 Şubat 2020 tarihinde kapatıldı. Bu kapının faaliyete geçmesine kadar bu hat üzerinden Bakü-Tiflis-Kars hattına kayma ihtimaline karşılık TCDD Taşımacılık A.Ş'nin gerekli şartlar yapılarak ek seferler yapılmasını sağladık. Herkesi sakin, soğukkanlı, panik havasına girmeden, Sağlık Bakanlığımızın uygulanmasının istendiği tedbirlerin uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.