Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika coronavirüs açıklaması: Burslar ve krediler yatacak mı? KYK yurtları açık olacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu coronavirüs önlemleri sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda öğrencilerin burs ve kredileri ile ilgili çok önemli detaylar yer aldı. Kasapoğlu öğrencilere yurtlarda ücretsiz kalabilecekleri haberini verirken, yeni iptalleri de duyurdu. İşte Kasapoğlu'nun son dakika coronavirüs önlemleri ile ilgili yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

BURS VE KREDİ AÇIKLAMASI

Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bursları ve kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse de gidebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

YENİ İPTALLERİ VE ÖNLEMLERİ DUYURDU

Kasapoğlu Bilim Kurulu'nun önerileri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara değindi, bazı iptalleri gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kasapoğlu, "57. Alay yürüyüşünü iptal ettik. MEB ile gerçekleştirdiğimiz ortak projeleri nisan sonuna kadar erteledik. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası da ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerini kullandı.

BASKETBOL VE VOLEYBOL KARARI

Kasapoğlu spor müsabakalarına ilişkin coronavirüs önlemlerini hatırlatarak, "Stadyumların hijyen çalışmaları devam edecek. Maçların seyircisiz oynanacağını ilan etmiştik. Voleybol, basketbol maçlarının da nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağını duyurmak istiyorum. Gençlik kampları da iptal edilmiş durumda." dedi.