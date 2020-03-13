Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüsü açıklaması: İkinci corona virüsü vakası doğrulandı

Dünyayı tehdit eden corona virüs salgını ile ilgili üzücü bir yeni haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ikinci corona virüsü vakasının dün akşam tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca, tespit edilen ilk hastanın yakın çevresinden olduğunu belirtirken, olası yayılımı bu sınırlar içerisinde tutabilmek için gerekli tedbirlerin aldığını söyledi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'deki 2. corona virüsü vakası tespit edildi... | Vİdeo

İKİNCİ CORONA VİRÜS VAKASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ikinci koronavirüs vakası ile ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.

DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020