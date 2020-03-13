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HABERLER: duyurdu! operasyonu başladı...

: İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:50 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapan 8 operasyonu başladı...

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Kars ve Iğdır'da 1012 personelin katıldığı "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı-Kars-Iğdır'da Ağrı Dağı, Çemçe ve Madur barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Erzurum Jandarma Bölge Komutanı, Ağrı İl Jandarma Komutanı, Kars İl Jandarma Komutanı ve Iğdır İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 62 operasyonel timde, 1012 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Kapan" operasyonlarının, halkın yoğun desteği ile kararlı ve başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'dan üç ilde Kapan-8 operasyonu! Ağrı, Kars ve Iğdır...

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