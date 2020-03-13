Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 44 kilo 700 gram...

Son dakika: 'de zehir tacirlerine darbe! 44 kilo 700 gram...

Son dakika gelen bilgilere göre 'nin ilçesinde ev ve eklentilerinde yapılan aramada 44 kilo 700 gram eroin bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 13:43 ABONE OL
Son dakika: Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 44 kilo 700 gram...

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmalarda, Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki ikametgahta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tespit edilen ikametgah ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 çuval içinde 80 parça halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirilmiş, 2 şahıs yakalanmıştır. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 44 kilo 700 gram...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA