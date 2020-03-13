Son dakika: Hakkari'de zehir tacirlerine darbe! 44 kilo 700 gram...

Son dakika haber: İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışmalarda, Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki ikametgahta yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tespit edilen ikametgah ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 çuval içinde 80 parça halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirilmiş, 2 şahıs yakalanmıştır. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir.''