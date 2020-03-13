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Son dakika: 'den son dakika kararı! 13-31 Mart tarihlerinde...

Son dakika haberi... Başkanlığı: Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:57 ABONE OL
Son dakika: TBMM'den son dakika corona virüs kararı! 13-31 Mart tarihlerinde...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkan Vekilleriyle görüştü. Şentop, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclise 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlandı.

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Son dakika: TBMM'den son dakika corona virüs kararı! 13-31 Mart tarihlerinde...
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