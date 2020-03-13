Yurt dışında FETÖ’ye okul yaptırmış! O davada flaş gelişme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Fethiye ve Seydikemer'de faaliyet gösteren FETİAD kapatılmış ve FETÖ'ye finans sağladığı öne sürülen derneğin başkanı Bilal Sancar ise ortadan kaybolmuştu.

Aile şirketi olan Sancar A.Ş'nin aynı zamanda CEO'su olduğu bilinen Bilal Sancar, aynı soyadını taşıyan kardeşi ve akrabalarının yargılamasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Bilindiği gibi Bilal Sancar ve bazı akrabaları 16 Temmuz 2016'dan bu yanan firar durumda...

BİLAL SANCAR FETÖ'CÜLER İÇİN YURTDIŞINDA OKUL YAPTIRMIŞ

Bugünkü duruşmada Muğla FETÖ çatı davasının itirafçısı Sami Ç. damga vurdu. Sami Ç. mahkeme önünde yaptığı tanıklıkta, Muğla FETÖ sözde imamı Salih Demirayak'ın kendisine Bilal Sancar'ın FETÖ için yurtdışında okul yaptırdığını ve bu okul için Muğla'dan himmetler topladığını söyledi.

Muğla ilinde Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde mobilya alanında faliyet gösteren Sancarlar Mobilya ce Çavdır Mobilya şirketlerine kayyım atanarak bu iki şirketin el konularak müsaderesi talep edilmişti.

KAYYIMA DEVAM

Bugünkü duruşmada mahkeme kayyım devamına ve firari sandıkların yakalama emirlerinin tekrarına karar vererek duruşmayı 25 Mayıs 2020 saat 14.00'e erteledi.

Hayrettin ŞAŞMAZ