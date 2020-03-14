Son dakika af yasası haberleri: Af yasası ve ceza indiriminde son durum ne? Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler kaldırıldı mı?

kinci Yargı Paketi ile Genel Af Yasası hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan çalşmalar, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini duyurmuştu.

AF YASASI NE OLDU, MECLİS'E GELDİ Mİ? CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Gül, İkinci Yargı Paketi ve af yasası son durum hakknda bilgi verirken alternatif infaz yöntemlerini de anlattı.

CEZAEVLERİNDE AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞLER KALDIRILDI MI?

Abdulhamit Gül, son günlerde dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de görülen corona virüsü salgınına yönelik de açıklamalarda bulunurken cezaevindeki tedbirleri de duyurdu. Bu açıklamanın ardından, 'Cezaevlerinde açık ve kapalı görüşler kaldırılacak mı?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, corona virüsü tedbirleri kapsamında cezaevleri boşaltılacak mı, açık ve kapalı görüşler kaldırıldı mı? Af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...