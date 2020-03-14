Anaokulunda tacize KADEM tepkisi

İstanbul Kartal'daki İstek Vakfı Özel Uluğbey Anaokulu'nda 2017'de meydana gelen olayda iddiaya göre yüzme öğretmeni olarak görev yapan S.A. (35), 5 yaşındaki kız öğrenci S.A.A.'ya cinsel istismarda bulunuldu. Ailenin suç duyurusu üzerine "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık S.A. dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların ifadeleri dinlendi. Öğretmen İnci Y., "Çocukta bir durgunlaşma gözlemledim. Daha sonra okula gelmemeye başladı. Sanık çocuklarla konuştuğu esnada yakın temasta bulunuyordu. Bahçede çocukları kucağına oturttuğuna da şahit olmuştum" ifadelerini kullandı. Pedagog Belgin T. ise, "Gerek oyun esnasında gerek anlatımlarda çocuğun söz konusu eyleme maruz kaldığını çok net şekilde tespit ettim. Meslek hayatımda şüphe duyduğum bir çok olay oldu ancak çok kesin kanaate vardığım ender olaylardan birsi buydu" diye konuştu. Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından mahkeme eskik bilgilerin giderilmesi için mahkemeyi 10 Temmuz 2020 tarihine erteledi. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) davayı takip ederek taciz mağduru çocuğun ailesine destek verdi.KADEM avukatları duruşma öncesi adliye önünde yaptıkları açıklamada, "Adalet yerini buluncaya kadar ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sanığın hala tutuksuz yargılanması endişemizi artırmakta, adil yargılama sürecine gölge düşürmektedir. Bir kez daha çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere 'Dur!' diyoruz. Toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki: İstismar felakettir!" dedi.

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