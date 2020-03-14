Annelerin eyleminden etkilenip teslim oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti teslim olan teröristlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist 'Siya Munzur' kod adlı Duygu Karayel, Diyarbakır annelerinin eyleminden de etkilenerek teslim oldu.Mardin İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanları, Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve 17 yıldır örgüt içerisinde faaliyet yürüten PKK'lı terörist "Siya Munzur" kod adlı Duygu Karayel'in teslim olması için ailesi birlikte çalışma başlattı. Trabzon'da 2003'te üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katılan ve o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yapan Karayel'in teslim olması için yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonuç verdi.Kuzey Irak'taki kamplarda kalan Karayel, teslim olmak için örgütten kaçtı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Karayel, çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Terörist Karayel'in Diyarbakır'da evlatları için 6.5 aydan beri oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetinde de etkilenerek teslim olduğu belirtildi. Karayel ile birlikte sadece bu yıl teslim olanların sayısı 58'e yükseldi.

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