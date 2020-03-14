Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Twitter hesabından için mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 12:28 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA