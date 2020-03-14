‘Dünyada ilk olan bir program oluşturduk’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili aHaber'e yaptığı değerlendirmede, "23 Mart'ta başlangıcı yapacağız. 444 0 632 no'lu telefona her türlü soruyu sorabilirler. Öğrencilerimiz evde iken eğitimlerinin aksamaması için dünyada ilk olan bir eğitim programı oluşturduk" dedi. Selçuk, şunları kaydetti:Bizlerin Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz bir internet ağı alt yapısı vardır. Burada bütün derslerin içerikleri, binlerce video, animasyon ve soru burada mevcuttur. Öğrencilerimiz seviye tespitini yapabilir ve kişiye özel deneme sınavı alabilir. Bu noktada internet ücretini de, hizmet veren kuruluşlar ile anlaşarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi sağladık.TV yayını gün boyu sürebilir. Bu noktada hangi saat hangi sınıf içindir seviyesi belirlenmiştir ve liste haline getirilmiştir.Acil bir durum olmadıkça öğretmenlerimizin şehirlerarası yolculuk yapmamalarını ve önümüzdeki sürece ciddi biçimde hazırlanmalarını tavsiye ederiz.21-22 Mart'ta yapılması planlanan Açık Öğretim Kurumları Sınavı iptal edildi. Sınavın yeni tarihi daha sonra duyurulacak.

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