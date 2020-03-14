Erdoğan’a cuma namazında termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geçti. Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu gözlendi. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz. İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le salı günü İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak. Zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek. ANKARA

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