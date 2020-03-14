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’dan hakim ve savcılara koronavirüs yazısı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
HSK, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, cumhuriyet başsavcılıkları, adalet komisyonu başkanlıkları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı gönderdi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzalı yazıda, "Yargılama faaliyetlerinde bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.
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HSK’dan hakim ve savcılara koronavirüs yazısı
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