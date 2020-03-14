İBB Meclisi’nden borçlanmaya onay

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, iç ve dış borçlanma taleplerini görüştü. Meclis, metro projeleri ile atık yakma ve enerji üretim tesisi planı için Bütçe Komisyonu'nun uygun gördüğü toplam 436 milyon euroluk dış borçlanma için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verilmesini kararlaştırdı. Meclis ayrıca, İBB iştiraki olan KİPTAŞ'ın Vergi Dairesine, Milli Emlak Müdürlüğü'ne ve İstanbul'un muhtelif ilçe belediyelerine olan vadesi geçmiş ve henüz vadesi gelmemiş borçlarını ödemesi amacıyla 208 milyon liraya kadar borçlanma yapılabilmesi için Başkan İmamoğlu'na yetki verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.