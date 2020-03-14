İmamoğlu’nun vetosuna ısrar kararı çıktı

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İBB Meclisi, 16 milyon İstanbullunun kullanımında olması için ilçe belediyelerine yaptığı tahsis kararını, veto eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na aynen iade etti. İBB Meclisi daha önce Başakşehir, Sancaktepe, Bahçelievler, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bulunan bazı taşınmazların ilçe belediyelerine devri ve tahsisine karar vermiş, İmamoğlu ise veto ederek komisyonlara iade etmişti. Komisyonlar İmamoğlu'nun iadesi sonrası dosyaları tekrar görüştü ve aynen devam etmesi yönünde ısrar etti. İlçe belediyelerine yapılan tahsisler oy çokluğu ile kabul edildi. Artık veto hakkı bulunmayan İmamoğlu'nun ya meclisin kararını kabul etmesi ya da mahkemeye götürmesi gerekiyor.