Karantina bölgesinde cuma namazı farz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini bildirdi. Açıklamada, "Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Bu kişiler, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdır. Yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir" denildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hutbede koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Erbaş, "Camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, elimizi kalbimize koyarak hal hatır soralım. Camilerimizde ortak tespihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tespihimizle tesbihatımızı eda edelim" dedi. Bu arada çok sayıda vatandaşın dün cuma namazını camilerin içinde değil avlularında kılmayı tercih ettiği gözlendi.

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