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Mahkûmlar için koronavirüs önlemi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Mahkûmlar için koronavirüs önlemi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı önlemlere bir yenisi daha eklendi. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'na "Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların kolluk kuvveti tarafından, teslim sırasında hastanelerde düzenlenen sağlık raporlarında mutlak suretle koronavirüs açısından yapılan değerlendirmenin de yer alması belirtilmeli" başvurusunda bulundu. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, "Koronavirüs şüphesi bulunan hükümlü ve tutukluların tedavileri sonuçlanmadan, gözlem süreleri tamamlanmadan cezaevine gönderilmemeli" dedi.
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Mahkûmlar için koronavirüs önlemi
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