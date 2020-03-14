Meclis’te topyekûn virüs seferberliği

Yeni tip koronavirüse (Kovid -19) karşı dezenfektan çalışmalarının yapıldığı TBMM'de yeni tedbirler alındı. Yeni tip koronavirüsün dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip eden Meclis Başkanlığı, ilk vakanın görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri yaşama geçirmeye başladı. Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanlar ortak kullanım alanlarına yerleştirildi, Genel Kurul Salonu başta olmak üzere sık kullanım alanlarında dezenfektasyon işlemi yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop milletvekillerine birer yazı göndererek, ziyaretçi kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurtdışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclis'e gelmemelerini istedi.







Alınan tedbirlere rağmen yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısının 5 bin civarında olduğu, yoğun günlerde bu sayının 10 binin üzerine çıkabildiği değerlendirmesi yapıldı. Meclis Başkanı Şentop önceki gece TBMM idare amirleriyle yaptığı toplantıda ziyaretçi yasağı uygulanması kararı alındı. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Türkiye'nin her bölgesinden Meclis'e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir. Bu bakımdan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanı'yla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir."







İZLEYİCİSİZ GRUP TOPLANTISI

Ziyaretçi kabul etmeme kararı grup toplantılarını da kapsayacak. TBMM'de iki hafta sürecince grup toplantılarına izleyici alınmayacak. Bu arada AK Parti grup toplantısı önümüzdeki hafta yapılmayacak. Daha sonraki grup toplantılarına ise ziyaretçi alınmayacak. AK Parti grubu, yalnızca milletvekillerinin katılımıyla yapılacağı için milletvekillerinden, grup toplantısının olduğu saatlerde başka program yapmamaları, randevu ve toplantı planlamamalarını istedi.

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