MSB son dakika olarak duyurdu! Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." denildi. Terör örgütü baharın gelmesiyle sık sık sızma girişiminde bulunurken, çok sayıda terörist öldürüldü.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/YpZYkQo48l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2020