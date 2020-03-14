Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB son dakika olarak duyurdu! Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...

olarak duyurdu! Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...

'den açıklaması geldi. Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 /YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 13:45 ABONE OL
MSB son dakika olarak duyurdu! Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." denildi. Terör örgütü baharın gelmesiyle sık sık sızma girişiminde bulunurken, çok sayıda terörist öldürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB son dakika olarak duyurdu! Sızmaya çalışan teröristler öldürüldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA