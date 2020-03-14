Sokaklara sodalı Van Gölü suyu

Yurt genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor:Fatih Belediyesi, ilçe genelinde özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Özet kıyafetli ve maskeli ekiplerce, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan mekanlarından Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.Büyükşehir Belediyesi 33 ekiple, otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu taşıma araçlarındaki dezenfekte ediyor. 28 ilçedeki tüm okullar ile 530 minibüsün dezenfektesi tamamlandı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en kısası 3 gün süren ve binlerce kişinin katıldığı taziye evi ziyaretlerini koronavirüs de engelleyemeyince, masalara kolonya kondu.Büyükşehir Belediyesi, otogardaki dezenfekteyi tamamladı. Toplu kullanıma açık yerlerde dezenfektasyon çalışmalarını artırdı. Okullar, camiler ve sosyal tesislere koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.Camiler, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Camilerde, 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbe okundu.Kayseri Kalesi dezenfekte edilirken, KASKİ ise abonelerinin 3 ay boyunca su borçlarını askıya alarak su kesintisi yapmama kararı aldı.Cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından, yıllar öncede dezenfekte çalışmalarında kullanılan Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıyor.Cuma namazı öncesinde camiler özel karışım ilaçlarla dezenfekte edilerek temizlendi.12 ilçede bulunan bütün camilerde, Cuma Namazı öncesi dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.Kuşadası Limanı'na gelen Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisinden inen 375 turist, termal kameralarla kontrolden geçirildi.

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