Sokaklara sodalı Van Gölü suyu

Yurt genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor:
İSTANBUL:
Fatih Belediyesi, ilçe genelinde özel dezenfekte ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Özet kıyafetli ve maskeli ekiplerce, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan mekanlarından Ayasofya Müzesi'nde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
KONYA:
Büyükşehir Belediyesi 33 ekiple, otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu taşıma araçlarındaki dezenfekte ediyor. 28 ilçedeki tüm okullar ile 530 minibüsün dezenfektesi tamamlandı.
MARDİN:
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en kısası 3 gün süren ve binlerce kişinin katıldığı taziye evi ziyaretlerini koronavirüs de engelleyemeyince, masalara kolonya kondu.
TRABZON:
Büyükşehir Belediyesi, otogardaki dezenfekteyi tamamladı. Toplu kullanıma açık yerlerde dezenfektasyon çalışmalarını artırdı. Okullar, camiler ve sosyal tesislere koronavirüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
DİYARBAKIR:
Camiler, cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Camilerde, 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbe okundu.
KAYSERİ:
Kayseri Kalesi dezenfekte edilirken, KASKİ ise abonelerinin 3 ay boyunca su borçlarını askıya alarak su kesintisi yapmama kararı aldı.
BİTLİS:
Cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından, yıllar öncede dezenfekte çalışmalarında kullanılan Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıyor.
GAZİANTEP:
Cuma namazı öncesinde camiler özel karışım ilaçlarla dezenfekte edilerek temizlendi.
KOCAELİ:
12 ilçede bulunan bütün camilerde, Cuma Namazı öncesi dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
AYDIN:
Kuşadası Limanı'na gelen Malta bayraklı Celestyal Crystal gemisinden inen 375 turist, termal kameralarla kontrolden geçirildi.
Halit TURAN - Sırrıberk ARSLAN - Halit SOLHAN - Özgür ÖZDEMİR - Ceren KURTYE - Ali ALTUNTAŞ - Murat KARAMAN - Tuna ÇAM - Mehmet BONCUK - Abbas ÇAKAR