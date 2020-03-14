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! Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den telefonda coronavirüs zirvesi

... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider karşılıklı hava ve karayolu geçişini durdurma kararında uzlaştı. Kargolar ise devam edecek.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.3.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika! Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den telefonda coronavirüs zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonla görüştü. Görüşmede, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca, Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den telefonda coronavirüs zirvesi | Video

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Son dakika! Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den telefonda coronavirüs zirvesi
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