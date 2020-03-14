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Son dakika: Avrupa'daki vatandaşlarımız hakkında flaş açıklama

Son dakika haberine göre, yapılan açıklamada, uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk öğrenci ve turistlerimizin 17 Mart'a kadar ülkemize dönüş yapabileceklerini bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 19:20 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'daki vatandaşlarımız hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

9 AVRUPA ÜLKESİYLE UÇUŞLARIN DURDURULMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Avrupa'daki vatandaşlarımız hakkında flaş açıklama
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