Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı! Dikkat çeken not!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."

Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN. pic.twitter.com/oFGsM1eCcr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

Türkiye'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.

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