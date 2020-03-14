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haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı! Dikkat çeken not!

haberi... Coronavirüs ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım daha geldi. Sosyal medyayı etkili olarak kullanan Koca, bir video yayınladı ve seyahat uyarısını yineledi. Bakan Koca, "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı. Koca'nın, videonun herkes tarafından paylaşılarak duyurulmasını istemesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı! Dikkat çeken not!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."

Türkiye'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.

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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan coronavirüs paylaşımı! Dikkat çeken not!
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