Son dakika haberi: Umreden 21 bin kişi yarın Türkiye'ye geliyor! Alınan coronavirüs önlemleri neler?

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye sert önlemlerle şu ana kadar korunmayı başardı. Ülkede ölümlü vaka görülmezken, tespit edilen vaka sayısı birbiri ile ilintili 5 kişi olarak duyuruldu. Olağanüstü toplantılar ve Bilim Kurulu'nun çalışmaları ile her geçen dakika yeni bir önlem kararı alınırken, yurt dışından dönenlere 14 gün karantina uyarısı yapılıyor. Birçok ülke ile uçuşlar durdurulurken, yarın umreden 21 bin kişi Türkiye'ye dönecek. Umre ziyaretçileri için önlemler alınmaya devam ediyor. İşte alınacak önlemler...

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLANLAR GELECEK Mİ?

Habertürk'te yer alan habere göre; 'Umrede bulunan vatandaşlarımız için sağlık personelinin olduğu boş uçaklar gönderilecek. Orada kontrolleri yapılacak. Ateş vs. gibi belirtiler gösterenler uçakta ayrı bölüme alınacak.

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'

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KORONAVİRÜS KARANTİNASI İNİSİYATİFLERİNDE

Yani herhangi bir belirti göstermeyenler için karantina kendi inisiyatiflerinde. Tabi en önemlisi de Umre'den dönenlere yapılan ziyaretler. Bakanlık yetkilileri ziyarete kesinlikle gidilmemesini de belirtiyor.